شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ونبه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة الباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الغربي للمملكة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 08-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.