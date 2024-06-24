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بعد 21 عاماً .. عاملة سابقة تعود إلى الرياض لحضور زواج نجل كفيلها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد يدل على الوفاء والتقدير ، عادت عاملة منزلية سابقة إلى العاصمة الرياض بعد غياب 21 عاماً ، لحضور حفل نجل كفيلها ، الذي ساهمت في تربيته منذ صغره .

وقالت العاملة الفلبينية والتي تُدعى سارة في لقائها مع قناة «العربية» : ” عندما كنت في فرنسا أخبرتني ماما نورة بزواج مصعب ، لذلك كان علي الحضور إلى الرياض لحضور الزواج والوقوف بجانب الأسرة التي قمت بالعمل معها أكثر من 16 عاماً ” .

ومن جانبها أكدت نورة العريفي كفيلة سارة سابقاً ، بأن جميع أخوانها وأقاربها فرحوا بعودة سارة بعد غياب دام 21 عاماً ، مشيرة إلى أن تعبت في تربية نجلها مصعب وأمها المتوفاه .

ويُذكر أن سارة مرت بتحولات كبيرة أهمها اعتناقها للإسلام ، ومن ثم الزواج من رجل أمريكي ثري ، قام بتعويضها من خلال السفر إلى جميع دول العالم .

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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