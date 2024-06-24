طبيب يكشف الطريقة الصحيحة لتناول "الكيوي" من أجل الحصول على 50٪ من الألياف

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور جوزيف سلهب، المعروف باسم "طبيب المعدة": "أن معظم الناس يتناولون الكيوي بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى فقدان 50% من الألياف الضرورية في الفاكهة".

وتابع: "إذا أكلت ثمرة كيوي مع القشرة، فإنك تحصل على 50٪ أكثر من الألياف وبعض الفيتامينات الإضافية والمغذيات". لافتا إلى أنه ينبغي "غسل الكيوي جيدا لإزالة الشعرات الصغيرة".

وأوصى بتناول ثمرة الكيوي عندما تكون "ناعمة" وتقطيعها إلى أجزاء بحيث تكون "أسهل في الأكل".

وأضاف: "الكيوي مفيد لصحة الأمعاء، فهو يحتوي على طن كامل من فيتامين "سي"، ويسمح للبكتيريا الجيدة بالنمو ويساعد على منع الإمساك".