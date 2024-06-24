السعودية | النائب العام يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أقامت النيابة العامة اليوم في مقرها الرئيس حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، إضافة إلى وكلاء النيابة المساعدين ورؤساء النيابات ومدراء العموم وعدد من منسوبي النيابة العامة.

وفي كلمته خلال لقاء المعايدة، قدم معالي النائب العام تهانيه لكافة منسوبي النيابة بهذه المناسبة، مشيداً بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام وبالجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية لضمان راحة وسلامة الحجاج، والتي ما كانت لتكون لولا فضل الله ثم بالدعم اللامحدود والمتابعة الدؤوبة من القيادة الرشيدة – أيدهم الله -.

وأشاد بالعمل القضائي الذي قام به المكلفون بأعمال الحج ومن واصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع النيابات العامة بالمناطق والمحافظات.

واختتم معاليه اللقاء بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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