السعودية | جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي “مسار”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق مركز الدعم الطلابي والمهني بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، النسخة الثانية من البرنامج الصيفي “مسار”، بمشاركة عددٍ من جهات القطاع الأهلي، مستهدفًا إعداد طالبات وخريجات الجامعة لسوق العمل، وذلك من خلال التدريب في مقارّ الجهات المشاركة.

ويسعى البرنامج إلى إعداد كفاءات منافسة للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز الاستعداد الوظيفي لطالبات وخريجات الجامعة عبر إكسابهنّ مهارات مهنية وخبرة عملية، من خلال رحلةٍ تبدأ بالتطوير الشخصي والمهني وتنتهي بالترشيح للفرص التدريبية.

ويتضمَّن البرنامج الصيفي”مسار” حزمةً من الفعاليات والأنشطة الإثرائية، من بينها معسكر للإرشاد المهني بالشراكة مع جهة تدريبية، والذي يمنح الطالبة المجتازة شهادة في الإدارة المهنية “CMP”، إضافة إلى ورش عمل تُقدم -عن بُعد- بالشراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لطالبات وخريجات الجامعتين.

ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تأهيل الطالبات لسوق العمل، وتوفير مخرجات تنافسية، وتمكين الطالبات من المساهمة في بناء مجتمع المستقبل.

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