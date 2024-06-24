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السعودية | انطلاق اختبارات الدور الثاني.. ومحو الأمية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الدور الثاني.. ومحو الأمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختبارات مدارس الشرقية.

الخليج 365-متابعات

انطلقت صباح أمس (الأحد) في مدن ومحافظات المملكة اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات وأوضحت إدارات التعليم أن الاختبارات تستمر لمدة أسبوعين.

وتأتي الاختبارات وسط تجهيزات مكثفة لإنهاء إجراءات الطلاب الناجحين وطباعة شهادات تخرج المرحلة الثانوية، لتمكينهم من التسجيل في الجامعات والقطاعات التي يرغبون في الالتحاق بها، وجهزت إدارات التعليم جميع الموارد والإمكانيات لضمان سير الاختبارات بسلاسة، بما في ذلك توفير بيئة ملائمة للطلاب، والتأكد من جاهزية المقرات وتوفير الأدوات والمواد اللازمة. كما تم تدريب المراقبين والمعلمين على آليات التصحيح والرصد لضمان دقة النتائج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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