شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في نجران والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في منطقتي نجران والقصيم، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية،

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة نجران بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ثار لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة 3 أيام. تقديم الخدمة الميدانية وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.