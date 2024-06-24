بالفيديو.. البروفيسور " فواز العنزي" يكشف عن أعراض تشير إلى الإصابة بأمراض القلب عند النساء وكبار السن

صحيفة الخليج 365: كشف بروفيسور أمراض القلب في جامعة ديوك بأمريكا فواز العنزي، عن أعراض تشير إلى الإصابة بأمراض القلب عند النساء وكبار السن.

وقال العنزي عبر فيديو له بالتيك توك، إن المريض يشعر بألم يحدث في منتصف الصدر ويصفه على أنها شعور بالثقل وحرقة في وسط الصدر، موضحا أنه يصعب على المريض تحديد هذا المكان.

وأشار إلى انتشار هذه الآلام إلى الرقبة أو الفكين أو الذراع الأيسر، لافتا: تختلف هذه الأعراض عند النساء فعادة تشتكي من الألم أسفل الصدر أو فوق المعدة ويترافق مع التقيؤ والتعرق.

وأوضح إن أعراض أمراض القلب عند كبار السن يشعر المريض بالتعب العام وعدم وجود الطاقة وضيق في التنفس أثناء الحركة وحتى حالات الإغماء، مبينا أنه عند الشعور بهذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى.