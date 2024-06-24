أرصدتهم تبلغ 400 مليار.. شاهد: صورة نادرة لعدد من أفراد أسرة الراجحي قبل 50 عاما

صحيفة الخليج 365: شارك مشعل عبدالعزيز الراجحي، صورة نادرة تجمع عددا من أفراد أسرة الراجحي قبل 50 عاما تقريبا.

وذكر بالصورة التي شاركها مشعل عن " ولد أبو ماضي" أسماء الشخصيات وقال إن أبو ثوب متسخ الآن عمره 60 عاما ورصيده 20 مليار.

وبين أن أرصدة من هم بالصورة تبلغ 400 مليار، موضحا أن الأسماء من اليمين هم: صالح بن شلهوب، وصالح الراجحي، مشيرا إلى أنه أغنى الرواجح.

إضافة إلى عبدالله الراجحي، لافتا إلى أنه أخ لصالح ولسليمان وشريك لهم، ويليهم عبدالعزيز الموسى، الذي وصفه بأنه أشهر رجل عقاري، ثم الطفل عبدالكريم الراجحي.