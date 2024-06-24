شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يهدي بائعة شاي سيارة آخر موديل والأخير تبكي فرحًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة من نوعها وليست الأولى على ملك الإنسانية الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بنادي الهلال.

التقي الأمير الوليد بن طلال بعددًا من الموظفين خلال ممارسته رياضة قيادة الدراجة الهوائية، وكعادته قام الأمير بتقديم المساعدة لبائعة شاي مسنة بالرياض، وأهداها سيارة آخر موديل .

وانتشر مقطع فيديو للأمير على نطاق واسع، حيث ظهر وهو يتوقف أمام بائعة الشاي على الطريق العام، وطلب منها كوب قهوة، ودار حوار بينهما وسألها عن اسم قبيلتها .

وبيّنت اللقطات أيضًا الأمير الوليد بن طلال وهو يسأل البائعة عن اسمها ورقم هاتفها وإذا كانت تحتاج لأي شيء، ومن ثم قرر أن يهديها سيارة.

وأثارت مبادرة الوليد بن طلال تفاعلاً واسعًًا بين النشطاء على منصة “إكس” مشيدين بكرمه وإنسانيته تجاه الشعب داعين له بالخير، وعلّق أحدهم قائلاً: ” ما شاء الله، هذا اللي يستاهل الخير أضعاف، أمير الإنسانية وفاعل الخير الشعبي.”

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى للوليد بن طلال، حيث لقبه المواطنون بملك الإنسانية القريب من الشعب؛ بسبب حُسن استقباله لمحبيه وإعطائه بوفرة لمن يستحق المساعدة تشجيعًا وتكريمًا لما يقوم به من عامل سامي وشريف .