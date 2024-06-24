شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل السماح بالبناء في الأراضي الزراعية.. ضوابط جديدة لترخيص المستودعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المستودعات والمخازن، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
واشترطت اللائحة، عبر منصة ”استطلاع“ تخصيص وتوفير الأعداد والأنواع المناسبة من طفايات الحريق حسب تصنيفات أنظمة مكافحة الحرائق من الدفاع المدني وبما يتناسب مع أنواع العمليات التي يتم تنفيذها في المستودع أو المخزن.
واشترطت أن يكون ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن لا يحتسب ضمن الارتفاع الأقصى المحدد.
وأوجبت توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل بناء على الجدول التالي ويسمح أن تكون بالارتدادات أو داخل المستودع.
وأكد أن من ضمن شروط السلامة العامة وضع لوحات إرشادية توضح آلية تنفيذ خطة الإخلاء من المركز وتوزيعها بشكل متناسب مع حجم المستودع أو المخزن، وتطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذ والأحذية الواقية.
وأوجبت على العاملين إتباع خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الحالات الطارئة الصادرة من المستودعات أو المخازن، فيما سمحت بتنفيذ مستودعات في الأراضي الزراعية لخدمة منتجات الأراضي الزراعية فقط.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل لمتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشئات، وتخصيص مساحة بحد أقصى «10م²» لأغراض التخزين وتكون من ضمن مساحة المحل.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزمت أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق، وأن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، وتكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
واشترطت اللائحة، عبر منصة ”استطلاع“ تخصيص وتوفير الأعداد والأنواع المناسبة من طفايات الحريق حسب تصنيفات أنظمة مكافحة الحرائق من الدفاع المدني وبما يتناسب مع أنواع العمليات التي يتم تنفيذها في المستودع أو المخزن.
تحديد مساحة المستودعاتوحظرت اللائحة إنشاء مستودعات المواد الغذائية بجوار مستودعات المبيدات الحشرية والمنظفات، وسمح عدم تحديد ارتدادات جانبية بين المستودعات بشرط ألا تتجاوز مساحات المستودعات المتلاصقة 7000 م²، وأن تكون المستودعات المفتوحة محاطة بسور من النوع النافذ أو المصمت وألا تتجاوز حد الملكية، وتكون بارتفاع 2,4م كحد أدنى ويسمح للتصنيفات المتبقية.
واشترطت أن يكون ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن لا يحتسب ضمن الارتفاع الأقصى المحدد.
وأوجبت توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل بناء على الجدول التالي ويسمح أن تكون بالارتدادات أو داخل المستودع.
قواعد وإرشادات السلامةوألزمت المرخص له بتدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإسعاف في مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وأكد أن من ضمن شروط السلامة العامة وضع لوحات إرشادية توضح آلية تنفيذ خطة الإخلاء من المركز وتوزيعها بشكل متناسب مع حجم المستودع أو المخزن، وتطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذ والأحذية الواقية.
وأوجبت على العاملين إتباع خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الحالات الطارئة الصادرة من المستودعات أو المخازن، فيما سمحت بتنفيذ مستودعات في الأراضي الزراعية لخدمة منتجات الأراضي الزراعية فقط.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل لمتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشئات، وتخصيص مساحة بحد أقصى «10م²» لأغراض التخزين وتكون من ضمن مساحة المحل.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزمت أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق، وأن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، وتكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.