شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوزبكستان يشكر المملكة على خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقل مفتي جمهورية أوزبكستان نور الدين خالق نظر تحيات وتقدير رئيس جمهورية بلاده "شوكت ميرضايوف"، للمملكة العربية السعودية ولكافة العاملين على خدمة الحجاج من بلاده، خاصة الجهة المقدمة للخدمة لحجاج بلاده.
وقدم المفتي الأوزبكي خلال لقاءه، رفقة القنصل شهرت أماني، بمدير الجهة شوكت مرسي، شكره وتقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة، لما لمسوه من تعاون وتجهيزات سهلت على الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة وأمان.
وأشار إلى أن النجاح جاء للتجهيزات المبكرة التي جرت والاتفاقات المسبقة مع الشركاء في زيادة المساحات والخدمات في كافة المشاعر المقدسة، مما جعل الحج ينساب بنجاح تام، وهو ما سيدفع للجلوس مبكرًا مع الشركاء لتحديد المتطلبات لموسم حج 1446هـ.
وأكد رئيس مجلس إدارة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك أن نجاح الموسم جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتوجيهات التي كانت تصل باستمرار من القيادة الحكيمة الى جميع القطاعات المعنية من أجل التطوير والارتقاء بخدمات الحج لتليق بمكانة ضيف الرحمن.
وبين أن مناسك الحج والأعمال المرتبطة بها تعد ترجمة للعمل التكاملي بين جميع القطاعات، ومرآة للجهود الدائمة لرضا الرحمن أولا ثم للحفاظ على مكانة المملكة العربية السعودية.
وأوضح رئيس مركز (٨٥) التابع للجهة الأستاذ حاتم بن حسن كوشك أنه تم تجهيز كافة متطلبات السكن والخدمات الخاصة بضيوف الرحمن خلال زيارتهم إلى المدينة المنورة.
وأشار إلى أن برنامجًا قد تم إعداده ليتم نقل الحجاج ضمن زيارات إثرائية لعدة مواقع مختارة في كل من المدينة المنورة ومدينة جدة قبل مغادرتهم المملكة، بما يحقق التوجه العام تعزيزًا السياحة في المملكة.
وقدم المفتي الأوزبكي خلال لقاءه، رفقة القنصل شهرت أماني، بمدير الجهة شوكت مرسي، شكره وتقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة، لما لمسوه من تعاون وتجهيزات سهلت على الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة وأمان.
خدمات مميزة للحجاجولفت إلى أن استطلاعًا أجري وسط حجاج بلاده أظهر كامل الرضا، وأبدوا سعادتهم من العون، والتعامل الراقي، من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن النجاح جاء للتجهيزات المبكرة التي جرت والاتفاقات المسبقة مع الشركاء في زيادة المساحات والخدمات في كافة المشاعر المقدسة، مما جعل الحج ينساب بنجاح تام، وهو ما سيدفع للجلوس مبكرًا مع الشركاء لتحديد المتطلبات لموسم حج 1446هـ.
وأكد رئيس مجلس إدارة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك أن نجاح الموسم جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتوجيهات التي كانت تصل باستمرار من القيادة الحكيمة الى جميع القطاعات المعنية من أجل التطوير والارتقاء بخدمات الحج لتليق بمكانة ضيف الرحمن.
وبين أن مناسك الحج والأعمال المرتبطة بها تعد ترجمة للعمل التكاملي بين جميع القطاعات، ومرآة للجهود الدائمة لرضا الرحمن أولا ثم للحفاظ على مكانة المملكة العربية السعودية.
زيارات إثرائية لعدد من المواقععلى صعيد متصل، زار عدد من ضيوف الرحمن التابعين للشركة برنامج الحج المباشر B2C زيارات إثرائية لعدد من المواقع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الاستفادة من المواقع السياحية.
وأوضح رئيس مركز (٨٥) التابع للجهة الأستاذ حاتم بن حسن كوشك أنه تم تجهيز كافة متطلبات السكن والخدمات الخاصة بضيوف الرحمن خلال زيارتهم إلى المدينة المنورة.
وأشار إلى أن برنامجًا قد تم إعداده ليتم نقل الحجاج ضمن زيارات إثرائية لعدة مواقع مختارة في كل من المدينة المنورة ومدينة جدة قبل مغادرتهم المملكة، بما يحقق التوجه العام تعزيزًا السياحة في المملكة.