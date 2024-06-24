شكرا لمتابعة خبر عن القصيم تستقبل أولى رحلات الاتحاد للطيران.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏سيربط الاتحاد للطيران مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز ELQ ومطار زايد الدولي بأبوظبي AUH، ابتداءً من اليوم عبر 4 رحلات أسبوعية مباشرة على متن طائرات A320.

‏وتعد بعض المطارات الدولية والإقليمية في المملكة وجهات ذهبية لشركات الطيران الخليجية والعربية، في ظل محدودية الرحلات الدولية للشركات الوطنية من هذه المطارات.

‏وتخدم القطرية 10 وجهات في المملكة، تشتمل على عدة مطارات إقليمية مثل تبوك وينبع، وتخدم فلاي دبي قرابة 15 وجهة منها القيصومة، حائل، الجوف والهفوف، كما يخدم طيران العربية عدة وجهات مثل حائل و أبها.

‏تشغل هذه الشركات بالإضافة لطيران الإمارات والإتحاد قرابة 375 رحلة اسبوعية مجدولة لمطارات المملكة الدولية والإقليمية المختلفة.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا المسار الجديد لتلبية متطلبات المسافرين من رجال الأعمال الباحثين عن مشاريع جديدة، والسيّاح الذين يرغبون في استكشاف الكنوز التاريخية والثقافية للمملكة.