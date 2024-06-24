شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح ملامح موسم الغبيرة والمناطق المتأثرة به.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكى خالد الزعاق، عن ملامح موسم الغبيرة والمناطق المتأثرة به، قائلا إنه خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر فتسبب فوارق ضغطية على صفحته.

وأشار خالد الزعاق:”مرتفع جوي في أعلاه ومنخفض في أدناه مما يؤدي لهبوب رياح نشطة تتحرك من شماله لجنوبه مثيرة للغبار والأتربة والهبائة على سواحله من المملكة للقرن الإفريقي مرورا باليمن قرابة الـ60 يوما، وهذا الموسم يسمى “موسم الغبيرة” أو “الغبرة”.

وأوضح أن موسم الغبيرة مصطلحه معروف في جازان وسواحل التهامية واليمن، والعامة يعرفونه بنضج سمرة المسواك،مضيفا: ”تؤثر على الليث والقنفذة وجازان ويمتد تأثيره للباحة وعسير علاوة على حجة والحديدة باليمن”.

واختتم إلى أن تأثير الموسم يبدأ من المنقلب الصيفي 22 يونيو، حتى موسم سهيل في أواخر شهر أغسطس.