شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع للغش في تلبيس مراتب الإسفنج المجمعة من الحاويات والمرادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لجمع مراتب الإسفنج المستخدم من الحاويات ومرادم البلدية، وتقوم بإعادة تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف، الواقع شرق مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما ضبطت شاحنة نقل محملة، وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

واشتملت الكميات المضبوطة على 1921 مرتبة سرير، 2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب، و5 أطنان من الخشب، وتم ضبط وحجز جميع الكميات لإتلافها، بالإضافة إلى مكائن للخياطة وأدوات تستعمل للغش والتغليف.

وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.