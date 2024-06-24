شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

مصانع الدواء في السعودية

مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية

الدمام - شريف احمد - أجرى مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء زيارات تفتيشية في العام 2023 لـ (113) مصنعًا.يـأتي هذا بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.ورصد المفتشون نحو 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية، فيما مثلت المصانع الخارجية (74%) من إجمالي الزيارات المنفذة بواقع (84) مصنعًا.وبلغت المصانع المحلية التي جرى زياراتها (29) مصنعًا، (102) منها مصانع أدوية بشرية، و(11) مصنعًا للأدوية البيطرية، جرى تعليق (10) مصانع من إجمالي ما تم زيارته.أيضا قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ رصدت (655) حالة عدم مطابقة في (84) زيارة تفتيشية.ويأتي منها (50) حالة رُصدت على مصانع محلية، و(34) على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية.هذا بالإضافة إلى تعليق (3) لمصانع خارجية، وإيقاع (8) غرامات و(3) إنذارات، وتحريز (3 ملايين) منتج في المصانع المحلية.ونفّذ المفتشون (18) زيارة على جهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ(3) جهات.كما رصدوا (47) مخالفة، منها (24) مخالفة تتعلق بمتطلبات "الهيئة"، و(18) تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17065"، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17021".