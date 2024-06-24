شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. 6.2 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر مايو الماضي أكثر من (6.2) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال. ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 4,164,971 عملية.

ونفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 106,692 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32,072 عملية في خدمة بياناتي، و29,684 تعريفًا بفرد أسرة، و14,653 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، و1,921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار 356,293 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 307,509 إقامات، و177,138 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و41,824 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و20,946 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و14,524 عملية في خدمة تقرير مقيم، و11,765 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,996 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,571 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,231 تفويض استقبال القادمات للعمل. تجديد رخصة سير المركبة وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 149,063 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102,864 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و100,479 تجديدًا لرخصة القيادة، و82,149 طلبًا لإصدار تفويض القيادة، و65,045 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و24,586 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و8,363 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و5,742 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5,368 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر مايو الماضي 214,729 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 90,462 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,618 استفسارًا عامًا عن البصمة. منصة أبشر أعمال وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 2,107,867 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,075,907 تفاويض، داخليًا وخارجيًا، و318,177 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و201,200 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 141,837 تأشيرة خروج وعودة، وتمت إضافة 88,228 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 58,969 عملية تجيير البطاقة الجمركية، و41,260 عملية نقل خدمات، وإجراء 35,675 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و30,776 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و24,412 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، وإصدار 24,095 شهادة خلو سوابق، و14,453 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت.

وجرى تجديد 13,834 رخصة سير، و7,226 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,089 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، وإجراء 6,570 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و4,242 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,520 عملية تعديل مهنة، و3,325 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و3,319 عملية في الأسلحة الهوائية، و2,388 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و1,365 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.