شكرا لمتابعة خبر عن أمير مكة يمازح نجله الأمير بندر : من لحيته أكثر شيب أنا ولا أنت ؟ .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الأمير بندر بن خالد الفيصل مستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ، صورة جديدة جمعته بوالده مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .

وعلق الأمير بندر على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” من لحيته أكثر شيب أنا ولا أنت؟ ، كان سؤال والدي الأمير ‎خالد الفيصل البارحة لي ” .

وأضاف : ” اللهم احفظ للجميع غاليهم واجمع شملهم بأحبابهم وأقاربهم وأتمم عليهم نعمة الصحة والعافية ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بشكل واسع ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” انعم من لحية على العز شابت ، ودون حمى الدين والوطن ما هابت ” ، وقال آخر : “الله يحفظه ويعافيه ويخليه لنا يارب فديت الوجه ملك الشعر والطيبه ” .