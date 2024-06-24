شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لمخالفة نظام البيئة في محمية الملك سلمان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة إشعال نار

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية.وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.