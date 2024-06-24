وضمّت قائمة الاتفاقيات مجموعة من الشركات الراعية والداعمة للموسم. يشار إلى أن موسم جدة في نسخته الحالية يعتزم تقديم ما يزيد عن 5 آلاف فعالية في 5 مناطق ترفيهية تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، كذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الموسم أكثر من 10 ملايين زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يشهد توقيع شراكات لدعم فعاليات موسم جدة 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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