مراقبة مواقع تساقط الصخور بين مكة والمدينة

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وخلال موسم الحج، يكثف مركز التحكم العمل والتركيز على أعمال الطرق للاستعداد المباشر لاستقبال الحجاج، إضافة إلى التكامل مع المركز الوطني للأرصاد، لمتابعة الحالة الجوية والتحذيرات المرتبطة بها، والعمل على جمع البيانات عن مواقع تساقط الصخور وجريان السيول على الطرق بين مكة والمدينة، تحسبا لأي حالة طارئة، لتحقيق سرعة الاستجابة للحدث مباشرة في الموقع، خلال التواصل مع المقاولين المرتبطين بعقود، وربطهم بغرف التحكم الرئيسة في الحالات الطارئة.
كما يعمل مركز التحكم على متابعة التحويلات المرورية والأعمال القائمة على الطريق، والإبلاغ عن الحوادث المرورية ومتابعة حركة المركبات، وتقديم الدعم اللازم عند تعطلها، خاصة الحافلات، والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الهلال الأحمر أو المرور، أو أمن الطرق أو النقابة العامة للسيارات.
وكذلك متابعة ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من ملاحظات، وتوجيه من يلزم بدراستها والتحقق منها.
هيئة الطرق
- مسح شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين.
- التأكد من تطبيق جميع معايير السلامة.
- تنفيذ عملية الكشط وإعادة السفلتة.
- مسح وتهذيب أكتاف الطرق.
- إزالة الكثبان الرملية.
- تنظيف مجاري الأودية.
- التأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية.
- رفع مستوى السلامة والجاهزية على الطرق.
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