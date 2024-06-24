شكرا لقرائتكم خبر معالجة 1602 بلاغ خلال إجازة العيد في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة، أن البلاغات التي تمت معالجتها شملت 591 بلاغا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و140 بلاغا عن الحدائق والمرافق العامة، و349 بلاغا عن الطرق والأرصفة، و157 بلاغا عن المباني والتعديات، إضافة إلى 365 بلاغا حول النظافة.
وأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، إذ تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، داعية الجميع إلى لإبلاغ عن أي ملاحظات خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.
البلاغات المعالجة
- 591 عن الإنارات واللوحات الإرشادية.
- 140 عن الحدائق والمرافق العامة.
- 349 بلاغا عن الطرق والأرصفة.
- 157 بلاغا عن المباني والتعديات.
- 365 بلاغا حول النظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 1602 بلاغ خلال إجازة العيد في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.