شكرا لقرائتكم خبر تحسين الحركة المرورية بطريق خليج القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد طريق الخليج العربي أحد أهم الطرق المحورية، لما يربط بين مناطق حيوية وتجارية ذات جذب مرتفعة.
وتهدف الأعمال إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في دوار شارع الخليج في سيهات، واستحداث حارات التفاف ودوران، والذي سيتم على مراحل عدة، إذ تم إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، لعمل حارات للدوران قبل وبعد دوار سيهات الواقع بين عدد من الأحياء.
وأوضحت الأمانة أن أعمال التحسين والتطوير تتمثل في تحسين الحركة المرورية للقادمين والخارجين، من مدينتي سيهات والدمام شمالا وجنوبا لتوفير استمرارية طريق الخليج العربي بحارة دوران في كل اتجاه، مشيرة الى إن أعمال التطوير ترمي إلى تحقيق مستهدفات رفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، والمساهمة في تحسين انسيابية الحركة المرورية.
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