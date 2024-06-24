شكرا لقرائتكم خبر رصد 23 ألف مخالفة بمنشآت صحية وتجارية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم رصد 23 ألف مخالفة، نفذت أمانة محافظة جدة خلال مايو نحو 14 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينا أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 11,701 منشأة صحية، و2,930 منشأة تجارية، وإغلاق 350 منشأة مخالفة.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 23,535 مخالفة تنوعت بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

نتائج الجولات