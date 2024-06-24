ضبط مخالفات رعي وإشعال نار في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما من الجنسية السودانية مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 40 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن. وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 50 رأسا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في منطقة حائل، مؤكدة أن عقوبة رعي الأغنام غرامة 200 ريال لكل رأس.‏

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.