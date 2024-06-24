تكريم بعثات الحج والقناصل من 18 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا «مشارق» أمس الأول بمكة المكرمة، برؤساء بعثات الحج والقناصل من 18 دولة من مختلف دول العالم، بنجاح موسم الحج لـ1445، تحت عنوان «مسك مشارق»، وصاحب الاحتفاء إقامة معرض «عام الإبل» الذي يوافق 22 يونيو، الذي يأتي تعزيزا للتراث والثقافة العريقة للمملكة، وإحياء حضور الإبل بوصفها أيقونة ثقافية تمثل الهوية السعودية وتعكس قيمها الأصيلة، والتعريف بقيمتها الثقافية والتاريخية والحضارية.

وعبر رؤساء بعثات الحج والقناصل عن شكرهم العميق وتقديرهم للجهود الكبيرة، والتسهيلات الفائقة التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، التي أسهمت في تسهيل أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

وفي كلمة خلال الحفل، أشار رئيس شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا «مشارق»، عدنان بن حسين مندورة، إلى الدور الكبير للشركات التابعة وعامليها في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج، مثمنا الجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.