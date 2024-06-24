تكريم بعثات الحج والقناصل من 18 دولة

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وعبر رؤساء بعثات الحج والقناصل عن شكرهم العميق وتقديرهم للجهود الكبيرة، والتسهيلات الفائقة التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، التي أسهمت في تسهيل أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
وفي كلمة خلال الحفل، أشار رئيس شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا «مشارق»، عدنان بن حسين مندورة، إلى الدور الكبير للشركات التابعة وعامليها في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج، مثمنا الجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
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