حقوق الإنسان تطالب بضوابط لمنع استغلال شركات الحج

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وثمنت ما تبذله حكومة المملكة من جهود كبيرة، وما تقوم بتوفيره من خدمات على الأصعدة كافة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وقدرت ما بذلته الأجهزة الأمنية كافة من جهود نوعية متواصلة، وفرت الركيزة الأساسية لضمان بيئة حج آمنة ومطمئنة، مشيدة بالتنظيم الشامل والخدمات الصحية والمنشآت الحديثة والفرق التطوعية التي رصدتها أثناء الحج، والتعامل الإنساني من رجال الأمن مع الحجاج، منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم، وكذلك توفير الخدمات المساندة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل النقل المخصصة لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر، وتخصيص سيارات الإسعاف لنقل المرضى من الحجاج بين المشاعر، وتوفير خدمات طبية متقدمة خلال عيادات متنقلة ومراكز صحية مجهزة بأحدث الأجهزة.
وبينت الجمعية أن أحد الجوانب المهمة التي رصدتها، استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسهيل عملية الحج، باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإرشاد الحجاج ومساعدتهم على التنقل بين المشاعر بسهولة، وتزويدهم ببطاقات الكترونية لتسهيل وصولهم إلى مقار حملاتهم، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات.
إضافة إلى تزويد مناطق التجمعات بشبكات (واي فاي) مجانية، بما أسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسر وطمأنينة وتواصلهم مع أهاليهم.
كما تم تخصيص طرق مطاطية مرنة لضيوف الرحمن.
أبرز ما رصدته الجمعية
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الحج.
- استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإرشاد الحجاج.
- تزويدهم ببطاقات الكترونية لتسهيل وصولهم.
- تزويد التجمعات بشبكات واي فاي مجانية.
- تخصيص طرق مطاطية مرنة لضيوف الرحمن.
- تقنية تبريد الطرق عبر الطلاء الأبيض.
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