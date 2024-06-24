شكرا لقرائتكم خبر حقوق الإنسان تطالب بضوابط لمنع استغلال شركات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى وضع مزيد من الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع استغلال شركات الحج، والقضاء على الممارسات العشوائية التي يتسبب فيها الأفراد المخالفون للتعليمات المنظمة للحج، والتي قد ينتج عنها تعدٍّ وانتهاك لحقوق الحجاج النظاميين.

وثمنت ما تبذله حكومة المملكة من جهود كبيرة، وما تقوم بتوفيره من خدمات على الأصعدة كافة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقدرت ما بذلته الأجهزة الأمنية كافة من جهود نوعية متواصلة، وفرت الركيزة الأساسية لضمان بيئة حج آمنة ومطمئنة، مشيدة بالتنظيم الشامل والخدمات الصحية والمنشآت الحديثة والفرق التطوعية التي رصدتها أثناء الحج، والتعامل الإنساني من رجال الأمن مع الحجاج، منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم، وكذلك توفير الخدمات المساندة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل النقل المخصصة لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر، وتخصيص سيارات الإسعاف لنقل المرضى من الحجاج بين المشاعر، وتوفير خدمات طبية متقدمة خلال عيادات متنقلة ومراكز صحية مجهزة بأحدث الأجهزة.

وبينت الجمعية أن أحد الجوانب المهمة التي رصدتها، استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسهيل عملية الحج، باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإرشاد الحجاج ومساعدتهم على التنقل بين المشاعر بسهولة، وتزويدهم ببطاقات الكترونية لتسهيل وصولهم إلى مقار حملاتهم، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات.

إضافة إلى تزويد مناطق التجمعات بشبكات (واي فاي) مجانية، بما أسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسر وطمأنينة وتواصلهم مع أهاليهم.

كما تم تخصيص طرق مطاطية مرنة لضيوف الرحمن.

أبرز ما رصدته الجمعية