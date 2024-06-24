المملكة تدعم التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني

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ورأس وفد المملكة في الجلسة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وضم الوفد ممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وتناولت الجلسة النقاشية المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن بلورة فهم مشترك بين الدول حول القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعزيز دور مجلس الأمن في التصدي للتهديدات السيبرانية، في ضوء مسؤولية مجلس الأمن الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مع الأخذ في الحسبان ما يمكن أن تؤدي إليه الأنشطة الضارة في الفضاء السيبراني من تقويض للسلام والأمن الدوليين.
وأكدت المملكة في كلمتها خلال الجلسة أهمية السعي لإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، لاسيما أن تعزيز الأمن السيبراني أمر ضروري لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني.
وأشارت المملكة إلى أنها تحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وفي هذا الشأن أطلقت المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يعد منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم لمناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني:
- الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة.
- المرجع الوطني في شؤونه.
- تعزيزه حماية المصالح الحيوية للدولة.
- حماية البنى التحتية الحساسة.
- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان.
- متابعة تنفيذ التزامات المملكة بالأمن السيبراني.
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