بيوت نورة للخبرات التربوية تعزز مهارات الباحثين والباحثات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتطوير التفكير الإبداعي للأفراد، اختتمت بيوت نورة للخبرات التربوية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برامجها و أنشطتها وخططها التدريبية للعام الدراسي 1445هـ، للبيوت الثلاثة «الاستشارات والتنمية المهنية، والمواهب، والبيت الرقمي»، والتي استهدفت أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات وفئات المجتمع المختلفة.

ونفذت بيوت نورة 11 برنامجا تدريبيا نوعيا، حول مواضيع مهمة، مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومساعدة الباحثات والطالبات في خططهم البحثية، على أيدي كفاءات وخبرات متخصصة من الجامعة.

وقدم بيت الاستشارات والتنمية المهنية 8 برامج تدريبية، منها: مشروع تحكيم الأدوات البحثية، الذي أطلق قبل عامين؛ لخدمة طلاب وطالبات الدراسات العليا، والباحثين والباحثات من داخل وخارج الجامعة، حيث شهد توسعا في مجال خدمته شاملا مستفيدين من مختلف جامعات المملكة، منها: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة جدة، جامعة أم القرى، وجامعة القصيم.

كما نفذ البيت الرقمي 3 برامج تدريبية قدم خلالها حزمة من الورش التدريبية، منها: ورشة عمل «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؛ لتعريف المتدربات على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتطبيقات، والتحديات العملية له، ومراحل تطوره، وإيجابياته، وسلبياته.