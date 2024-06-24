شكرا لقرائتكم خبر بيوت نورة للخبرات التربوية تعزز مهارات الباحثين والباحثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت بيوت نورة 11 برنامجا تدريبيا نوعيا، حول مواضيع مهمة، مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومساعدة الباحثات والطالبات في خططهم البحثية، على أيدي كفاءات وخبرات متخصصة من الجامعة.
وقدم بيت الاستشارات والتنمية المهنية 8 برامج تدريبية، منها: مشروع تحكيم الأدوات البحثية، الذي أطلق قبل عامين؛ لخدمة طلاب وطالبات الدراسات العليا، والباحثين والباحثات من داخل وخارج الجامعة، حيث شهد توسعا في مجال خدمته شاملا مستفيدين من مختلف جامعات المملكة، منها: جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة جدة، جامعة أم القرى، وجامعة القصيم.
كما نفذ البيت الرقمي 3 برامج تدريبية قدم خلالها حزمة من الورش التدريبية، منها: ورشة عمل «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؛ لتعريف المتدربات على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتطبيقات، والتحديات العملية له، ومراحل تطوره، وإيجابياته، وسلبياته.
كانت هذه تفاصيل خبر بيوت نورة للخبرات التربوية تعزز مهارات الباحثين والباحثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.