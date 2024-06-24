حملة صيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المخواة

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وأكد مدير تعليم المخواة علي الغامدي، استكمال الاستعدادات لإطلاق الحملة التي تهدف إلى محو الأمية في مختلف المناطق، تحت إشراف وزارة التعليم التي تحرص على دعم مثل هذه الحملات.
مبينا أن هذه الجهود تجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير فرص التعلم النوعية ضمن برامج تنمية الإنسان، وصولا إلى القضاء على الأمية.
ودعا الغامدي إلى الالتحاق بالحملة والاستفادة من مختلف البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، التي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، والتي تعمل على تطوير مختلف المهارات الحياتية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.
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