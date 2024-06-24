طبيعة ساحرة جاذبة للمصطافين بشاطئ شرم أبحر

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ويتميز الشاطئ الذي يبلغ طوله 10 كلم بالجلسات الحديثة المتراصة على طوله، والأكشاك التي يجد فيها مرتادو الشاطئ طلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر بجانب وجود الأماكن المخصصة لمزاولة السباحة لكل الفئات العمرية ليستمتع الجميع بمياه البحر التي تلَطف الأجواء.
كما تمتد في الجهة المقابلة لشرم أبحر الشاليهات والمنتجعات التي تشتهر بطابع بنائها الخاص وألوان طلائها المتميز وأشجارها النادرة لتكمل عقد لوحة جمال الشاطئ التي أسهمت بشكل كبير في نشاط الحركة السياحية للمكان.
فيما يميز الشاطئ ويجذب الزوار إليه رماله الناعمة ومياهه التي تخلو من الصخور أو من أي عائق يشكل خطرا على مرتاديه الأمر الذي جعل الأطفال قبل الكبار يتسابقون على تجربة السباحة وقضاء جل وقتهم في مياه الشاطئ، بجانب هدوء المكان الذي يتميز به الشاطئ وممارسة رياضة السباحة والاسترخاء.
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