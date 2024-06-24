شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1713 ملاحظة على مصانع الأدوية خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال زياراتهم التفتيشية في 2023 لـ113 مصنعا، بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.

ومثلت المصانع الخارجية 74% من إجمالي الزيارات المنفذة بواقع 84 مصنعا، فيما بلغت المصانع المحلية التي تم زياراتها 29 مصنعا، 102 منها مصانع أدوية بشرية، و11 مصنعا للأدوية البيطرية، جرى تعليق 10 مصانع من إجمالي ما تم زيارته.

كما قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ تم رصد 655 حالة عدم مطابقة في 84 زيارة تفتيشية، منها 50 حالة رصدت على مصانع محلية، و34 على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية، وتعليق 3 لمصانع خارجية، وإيقاع 8 غرامات و3 إنذارات، وتحريز 3 ملايين منتج في المصانع المحلية.

كما نفذ المفتشون 18 زيارة على جهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ3 جهات، ورصدوا 47 مخالفة، منها 24 مخالفة تتعلق بمتطلبات «الهيئة»، و18 تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية «ISO 17065»، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية «ISO 17021».

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