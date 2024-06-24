شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | لحظات لا تنسى.. السادن الـ 78 يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم السادن الـ 78 الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي مفتاح الكعبة المشرفة.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم إلى الشيخ "الشيبي" السادن الـ 78 للكعبة. السادن الـ 78 يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة ويأتي هذا خلفًا للشيخ الدكتور صالح الشيبي الذي توفي عن عمر يناهز 80 عاما.



ويطلق مسمى السادن على الشخص الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة.

كما أنه مسؤول عن جميع ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها، وغسلها، وتعطيرها بالطيب، وفتحها، وإغلاقها.

وكان الشيخ صالح الشيبي، هو السادن السابع والسبعين والـ 109 منذ انطلاقها قبل 16 قرناً. سَدَنة الكعبة المشرفة وانطلقت على يد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول محمد ﷺ وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، وتعطرت يديه بغسل الكعبة أكثر من 100 مرة.

ومفتاح الكعبة المشرفة، يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد.

ومهنة سَدَنة الكعبة المشرفة تعد الأشهر والأقدم في الحرم المكي الشريف.

كما أنها تعرف كذلك بالحجابة، ومن يقوم بها يسمون بالحجبة لأنهم يحجبون الكعبة عن العامة.