شكرا لقرائتكم خبر عن جهود جليلة وقفزات كبيرة.. القنصل العام الصيني يشيد بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشي مين، ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود جليلة وإجراءات وقائية وأمنية.

وبين أن تلك الخدمات أسهمت في نجاح خطط الحج لعام 1445هـ. خدمات صحية متكاملة وأكد أن المملكة سخرت سُبل الأمان لحجاج بيت الله الحرام، في ظل منظومة أمنية وبنية تحتية وخدمات صحية متكاملة.

وشهد هذا العام تأدية 10 آلاف حاج صيني مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، وسط خدمات جليلة وكبيرة.

كما كان لها الأثر البالغ في تسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وبمستوى عالٍ من الرعاية والأمان؛ ومن خلال الإدارة الموحدة للجمعية الإسلامية الصينية التي تأسست في عام 1955م لخدمة أكثر 30 مليونًا. خدمات المملكة لضيوف الرحمن ونظمت الجمعية منذ 69 عامًا أولى رحلاتها للحجاج الصينيين إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأداء مناسك الحج والعمرة.

وشهد خلالها أجيال من الحجاج الصينيين بعيونهم التقدم الذي حققته المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والقفزة الكبيرة في البنية التحتية والخدمات الصحية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

