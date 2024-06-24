25 ألف فرصة وظيفية لخريجي مؤسسة التدريب التقني

أسهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع قطاع الأعمال لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني في طرح 25171 فرصة وظيفية، وذلك خلال مايو من العام الجاري.

توزيع استبانات

بينت المؤسسة أنها أبرمت 54 مذكرة تفاهم مع عدة جهات خلال الشهر ذاته، ونفّذت 136 برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد 214 لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عددٍ من الجهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغ عددها 594 استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين 6337 استبانة.

تعاون وشراكات

أضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة «فرصة عمل لكل خريج»، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة، حيث بلغ عددها في مايو الماضي 141 ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.