تحريز 3 ملايين منتج في مصانع الأجهزة الطبية

رصد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 655 حالة عدم مطابقة بمصانع الأجهزة الطبية خلال 84 زيارة تفتيشية، منها 50 حالة رُصدت في مصانع محلية و34 بمصانع خارجية. وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية، وتعليق 3 مصانع خارجية، وإيقاع 8 غرامات و3 إنذارات، وتحريز 3 ملايين منتج في المصانع المحلية.

استيفاء المتطلبات

بلغ إجمالي الملاحظات التي رصدها المفتشون 1713 ملاحظة في 113 مصنعا دوائيا خلال زياراتهم التفتيشية بالعام 2023، بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات، وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.

جهات تقويم

مثلت المصانع الخارجية 74% من إجمالي الزيارات المنفذة، بواقع 84 مصنعًا، بينما بلغت المصانع المحلية التي تمت زياراتها 29 مصنعًا، 102 منها مصانع أدوية بشرية، و11 مصنعًا للأدوية البيطرية، وجرى تعليق 10 مصانع من إجمالي ما تمت زيارته.

كما نفّذ المفتشون 18 زيارة لجهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ3 جهات، ورصدوا 47 مخالفة، منها 24 مخالفة تتعلق بمتطلبات «الهيئة»، و18 تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية «ISO 17065»، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية «ISO 17021».