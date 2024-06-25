شكرا لقرائتكم إطلاق حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي حلقات تحفيظ القرآن الكريم؛ في إطار خطتها للموسم الثاني للحج؛ لربط ضيوف الرحمن بكتاب الله -تعالى- تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا. وشرعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية مع قدوم الحجاج إلى المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج في تنفيذ حزمة من البرامج القرآنية، تهدف إلى ربط الأمة بالقرآن وهداياته الوسطية، وبمنهجية علمية مؤصلة.

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وكثفت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي برامج الحلقات القرآنية على مدار 24 ساعة، حيث أعدت برنامجًا لتصحيح تلاوات الحجاج.

مهام حلقات تحفيظ القرآن

ومن مهام الحلقات القرآنية في المسجد النبوي؛ تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات تراعي الفروقات الفردية؛ لضمان إتقان تلاوة كتاب الله -تعالى- وحفظه وتجويده.

ويقوم على الحلقات في الحرمين الشريفين نخبة من المدرسين السعوديين المؤهلين شرعيًا وتربويًا، ممن يحملون القراءات والإجازات القرآنية المتصلة سندًا بالنبي ﷺ، ومن ذوي الخبرة في خدمة كتاب الله -تعالى- تعليمًا وتحفيظًا وتصحيحًا للكلمات ومخارج الحروف وقواعد التجويد والنطق السليم.