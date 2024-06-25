شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة.. فتح باب لقبول للطلبة الموهوبين والمتفوقين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول لاستقبال الطلاب الموهبين والمتفوفقين من جميع مناطق المملكة للدراسة بالجامعة عبر القبول المباشر وغير المشروط.

وأوضحت الجامعة أنها تهدف من خلال توفير 200 مقعد إلى استقطاب ورعاية طلاب وطالبات الثانوية العامة الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة الراغبين في الالتحاق بها من خلال توفير مسارين مسار الأولمبياد ومسار الموهبة الخاصة.

وتسعى الجامعة من خلال الفرصة المتاحة إلي التسريع الأكاديمي وتقليل سنوات الدراسة الجامعية للطلال الموهوبين من خلال معادلة المقررات الدراسية قبل الالتحاق بالجامعة حسب المعايير الأكاديمية المتبعة.

وبينت الجامعة أن من المميزات المقدمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين المقبولين أولوية المشاركة في الأندية والمسابقات وفي حضور المؤتمرات العلمية والزيارات الدولية وتقديم فرص عمل واعدة في ريادة اعمال بالاضافة الي الاستفادة من برامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية.

ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق والاطلاع علي مزيد من التفاصيل زيارة حسابات الجامعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.