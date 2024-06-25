تواصل قوافل ضيوف الرَّحمن للمدينة المنورة

ويتوافد حجاج من مختلف الجنسيات إلى مسجد قباء، بعد أن أتموا أداء فريضة الحج، خامس أركان الإسلام، تواكبهم خدمات ميدانية عديدة تقدمها الجهات المعنية، تشمل تنظيم دخول المصلين إلى المسجد، وتهيئة الساحات المحيطة بما يضمن انسيابية الحركة قبل الصلاة وبعدها، وتخصيص مواقف في الجهتين الجنوبية والشمالية لوقوف المركبات، وتوفير سقيا مياه زمزم الباردة داخل المسجد، إضافة إلى مشاركة الكوادر التطوعية في توزيع عبوات المياه الباردة في الساحات خارج المسجد على مدار الساعة في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، فضلاً عن خدمات الإرشاد الميداني، ونقل كبار السن وذوي الإعاقة بالعربات الكهربائية بشكل ترددي مجاني، ضمن منظومة خدمات شاملة تعني براحة زوار المدينة المنورة في جميع الأماكن التي يقصدونها.
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