معالجة 1602 بلاغ بلدي

عالجت أمانة منطقة جازان خلال إجازة عيد الأضحى 1602 بلاغ تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن البلاغات التي تمت معالجتها شملت 591 بلاغًا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و140 بلاغًا عن الحدائق والمرافق العامة، و349 بلاغًا عن الطرق والأرصفة، و157 بلاغًا عن المباني والتعديات، إضافة إلى 365 بلاغًا حول النظافة. وأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع ‏مركز البلاغات (940).



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