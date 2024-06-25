شكرا لمتابعة خبر عن عزة الغامدي: أي رجل يهدد المرأة بالتعدد هو ليس رجل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مستشارة العلاقات الأسرية عزة الغامدي أن أي يرجل يهدد بالتعدد ليس رجل .

وظهرت الغامدي في مقطع فيديو وهي تقول :” اي رجل يهدد المرأة بالتعدد هو ليس رجل، الله ماعطاك ذي الصلاحيات عشان تمارسها على المرأة وتضغط عليها.”

وأضاف:” هذا ليس بديننا إنك تهددها هذا أعظم سلوك سيء في الابتزاز الديني، أين الأمان للمرأة وكيف تشعر معك بالأمان .”

وتابعت:” لا يجوز للمرأة أيضًا أن تهدد برمي الأبناء وتركهم للزوج، حتى وإن ضاق بها الحال من حديثه .”

وحظي المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” التهديد بالتعدد ما يقوله رجل إلا إذا كان ناقص رجوله.”