شكرا لقرائتكم الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ49 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم بين المدن السعودية بواقع 49 مئوية فيما جاءت الدمام في المركز الثاني بواقع 48 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وبلغت درجة الحرارة في الصمان 47 درجة فيما سجل كل من وادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 46 درجة في كل منها بينما سجلت مكة والرياض وبريد والمجمعة وشرورة 45 درجة في كل منهم.

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من جهة أخرى سجلت السودة في أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية، وأبها 19 درجة، والباحة 21 درجة، وطريف 24.

حالة الطقس

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما توقع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.