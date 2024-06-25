شكرا لقرائتكم مدير عام الجوازات يتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمطار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، على سير العمل في صالة (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك للاطلاع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.

وأكد الفريق اليحيى، تسخير المديرية العامة للجوازات في جميع المنافذ الدولية، إمكاناتها البشرية والتقنية كافة، لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة لضيوف الرحمن.

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وتأتي تلك الجهود ضمن خطة الجوازات لتنفيذ هذه المرحلة عبر تقديم جميع الخدمات اللازمة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.