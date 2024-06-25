شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريب التقني" تلعن بدء التقديم على الوظائف الشاغرة في المؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إتاحة إدخال طلبات التقديم الخاصة بالمسابقة الوظيفية (رجال - نساء) بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك لسد الاحتياج التدريبي لعام 2024م في عدد من المنشآت التدريبية التابعة لها بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسيستمر حتى يوم 30 يونيو الجاري، على هذا الرابط.

