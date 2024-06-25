شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في السنة التأهيلية للصمّ وضعاف السمع بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برنامج السنة التأهيلية للطلبة الصمّ وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي، ويستمر التقديم حتى الـ 28 من شهر ذو الحجة الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب الصم وضعاف السمع, وتحسين مستوى المهارات اللغوية والأكاديمية لديهم, بالإضافة إلى تحقيق الانتقالية من بيئة التعليم الثانوي إلى المستوى الجامعي، وتحقيق استشراف الاحتياجات والأوليات المستقبلية لنجاح التحاق الطلبة الصمّ وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة بوابة القبول، للإطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة عبر الرابط https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx.