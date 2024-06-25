شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالهلال الأحمر السعودي لـ"اليوم": التعامل مع الحالات الطارئة بالحج يتم بدقة عالية والان نبدء بالتفاصيل

.

عاصم المزيني

ما استعدادات وخطة الهلال الأحمر في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والزوار؟

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لقيادة الحدث بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، عاصم المزيني، لـ"اليوم" أن فرق الهلال الأحمر باشرت أكثر من 14 ألف بلاغ منذ بداية شهر ذو القعدة حتى منتصف شهر ذي الحجة.وأفاد المزيني في حوار خاص لـ "اليوم" بأن عدد المرضى تجاوز 11 ألف مريض، من خلال أكثر من 89 ألف مكالمة. وكانت بلاغات الحرم والمنطقة المركزية قد بلغت 5,517 بلاغاً، في حين سجلت بلاغات الإسعاف الجوي 104 بلاغات، تم نقل 31 حالة منها عبر الإسعاف الجوي

أصدرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ في كامل المنطقة وذلك بناءً على ما تم اعتماده، والخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوّار وقاصدي المسجد النبوي الشريف وحجاج بيت الله الحرام والطرق المؤدية للمدينة المنورة، التي تبدأ من بداية شهر ذو القعدة وتنتهي في الخامس عشر من شهر محرم لعام 1446هـ.

كم عدد الفرق الإسعافية التي يتم توزيعها خلال موسم الحج في المدينة المنورة وما آلية عملهم؟

ما أنواع الخدمات الطبية والإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر للحجاج؟

كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة أثناء موسم الحج؟

هل هناك برامج تدريبية خاصة لمتطوعي الهلال الأحمر قبل موسم الحج؟

الخطة يقوم على تنفيذها 45 مركزا إسعافياً بالمنطقة، تحوي 71 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز بدعم أحدث الآليات بالمنطقة وإستعداد تام لخدمة الإسعاف الجوي، يقوم على تنفيذها أكثر من 690 موظف من مختلف التصنيفات والوظائف.الهلال الأحمر السعودي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والإسعافية للحجاج، ومنها الخدمات الإسعافية الطارئة وتشمل تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لمرحلة ما قبل المستشفى للحالات الطارئة في أماكن تواجد الحجاج، سواء في مناطق سكنهم او طرق تنقلاتهم أو في الاماكن المقدسة. وتشمل فرق طبية متخصصة في التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في العمل الإسعافي، وهذه الخدمات تهدف إلى ضمان سلامة وصحة الحجاج وتقديم الرعاية الإسعافية اللازمة في الوقت المناسب، إضافىة الى خدمات التثقيف والتوعية وتشمل الحملات التوعوية والرسائل المباشرة وغير المباشرة عبر وسائل التواصل المتعددةالتعامل مع الحالات الطارئة أثناء موسم الحج يتم بتنظيم ودقة عالية لضمان تقديم الرعاية السريعة والفعالة للحجاج. من خلال خطوات رئيسية في التعامل مع هذه الحالات وتشمل (التأهب المسبق والمراقبة والتنسيق والاستجابة الأولية وتقديم الراعية الطبية الطارئة ومن ثم النقل إلى المرافق الطبية).

نعم، هناك برامج تدريبية خاصة لمتطوعي الهلال الأحمر السعودي قبل موسم الحج، لضمان جاهزيتهم لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للحجاج بكفاءة عالية.

تشمل هذه البرامج التدريبية مجموعة من الجوانب الهامة، مثل (الإسعافات الأولية و التعامل مع حالات الطوارئ و التدريب على استخدام المعدات الطبية و التعامل مع الحشود) حيث تهدف هذه البرامج التدريبية إلى تجهيز المتطوعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية وإسعافية متميزة للحجاج، والمساهمة في تحقيق موسم حج آمن وسلس.

كيف يتم تنسيق جهود الهلال الأحمر مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة الحجاج؟

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الهلال الأحمر في تقديم خدماته خلال موسم الحج؟

يعد التنسيق بين الهلال الأحمر السعودي والجهات الحكومية أمراً حيوياً لضمان سلامة الحجاج خلال موسم الحج. يتم هذا التنسيق من خلال وضع خطط طوارئ مشتركة تحدد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، وإنشاء مراكز قيادة وتحكم تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي والأمني بشكل لحظي وتستخدم الجهات أنظمة اتصالات موحدة لتبادل المعلومات بسرعة وفعالية، وتقوم بتنظيم تدريبات ومناورات مشتركة لتعزيز التعاون في حالات الطوارئ. كما تُشكَّل فرق طوارئ مشتركة تتواجد في المواقع الاستراتيجية لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، كما يشمل التنسيق تبادل المعلومات والبيانات الصحية والأمنية بين الهلال الأحمر والجهات الحكومية، والتعاون في توفير الدعم اللوجستي مثل النقل والتجهيزات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تُنفذ حملات توعية مشتركة للحجاج حول السلامة والصحة العامة.

خلال موسم الحج، يواجه الهلال الأحمر السعودي تحديات كبيرة تتعلق بالازدحام الشديد، الذي من الممكن ان يعوق الوصول السريع للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الأحوال الجوية الحارة التي تزيد من حالات الإنهاك الحراري، وتنوع الاحتياجات الصحية التي تستلزم فرقاً طبية متخصصة ، وبالرغم من هذه التحديات، يعمل الهلال الأحمر بتنسيق وثيق مع الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات طبية وإسعافية متكاملة، مما يسهم في تحقيق موسم حج آمن وسلس.

هل هناك إحصائيات حول عدد الحالات التي تعامل معها الهلال الأحمر في موسم الحج الحالي حتى الآن؟

الإحصائية من 1 ذو القعدة الى منتصف شهر ذي الحجة تتمثل في عدد المكالمات89,216 مكالمة ، وعددالبلاغات14,664 بلاغ، وعدد المرضي11,786 مريض، وبلاغات الحرم والمنطقة المركزية 5,517 بلاغ، وبلاغات الاسعاف الجوي 104 بلاغات، والحالات المنقولة عن طريق الاسعاف الجوي31 حالة.

كيف يتم توعية الحجاج بوجود خدمات الهلال الأحمر وأهمية الاستفادة منها؟

يتم توعية الحجاج من خلال القنوات الاعلامية للهيئة والجهات الحكومية الأخرى من خلال بث العديد من الرسائل التوعية وبمختلف اللغات العالمية الشائعة. كذلك المشاركة في الحملات التوعوية الميدانية من خلال الفرق الإسعافية والتطوعية الخاصة بالهيئة أو من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

ما الخطط المستقبلية لتحسين وتطوير خدمات الهلال الأحمر المقدمة للحجاج في المدينة المنورة؟

بعد انتهاء موسم الحج، يتم تقييم الأداء والممارسات المتبعة وتحليل النتائج لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يسهم في تطوير الأداء للمواسم القادمة. هذه الجهود المتكاملة تضمن موسم حج آمن وسلس لجميع الحجاج.