مخالفات دراجات جدة النارية تفوق 15 منطقة

مركبات مخالفة
ضبطت الإدارة العامة للمرور 1276 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الماضي، يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لضبط المركبات المخالفة، من ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مطالبة بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
الأكثر مخالفات
تصدرت جدة أكثر مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة، بإجمالي الدراجات الآلية المخالفة 530 دراجة بـ67%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 144 دراجة بـ18%، والرياض ثالثا، بـ26 دراجة مشكلة نسبة 3%، وجازان رابعا، بإجمالي 15 دراجة مخالفة بـ2%، وحائل خامسا، بإجمالي 14 دراجة مخالفة بـ1.77%، وتساوت الشرقية ونجران سادسا، بإجمالي 13 دراجة مخالفة بـ1.64%، والقصيم سابعا، بإجمالي 9 دراجات مخالفة بـ1.13%.
الأقل مخالفات
حصدت الباحة «صفر» مخالفات للدراجات الآلية، وتساوت عسير والحدود الشمالية والقريات ثانيا، بإجمالي مخالفة وحيدة لكل منها بـ0.12%، والطائف ثالثا، بإجمالي مخالفتين بـ0.25%، وتبوك رابعا، بإجمالي 6 مخالفات بـ0.75%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 7 مخالفات بـ0.88%، والجوف سادسا، بإجمالي 8 مخالفات بـ1%.
دراجات ومخالفات
790 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة
سجل الباحة يخلو من الدراجات المخالفة
دراجات جدة الآلية الأكثر مخالفات
1276 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الدراجات المخالفة بالمناطق:
جدة: 67%
العاصمة المقدسة: 18%
الرياض: 3%
جازان: 2%
حائل: 1.77%
الشرقية ونجران: 1.64%
القصيم: 1.13%
الجوف: 1%
المدينة المنورة: 0.88%
تبوك: 0.75%
الطائف: 0.25%
عسير والحدود الشمالية والقريات: 0.12%
الباحة: 0
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