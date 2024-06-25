مخالفات دراجات جدة النارية تفوق 15 منطقة

سجلت الإدارة العامة للمرور 790 دراجة نارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، التي تم ضبطها ومصادرتها في مختلف مناطق المملكة، في وقت خلت منطقة الباحة من المخالفات، وحصدت «صفر» مخالفات، وتصدرت جدة أكثر مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة بـ67% والتي فاقت مخالفات 15 منطقة أخرى مجتمعة.

مركبات مخالفة

ضبطت الإدارة العامة للمرور 1276 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الماضي، يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لضبط المركبات المخالفة، من ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مطالبة بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الأكثر مخالفات

تصدرت جدة أكثر مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة، بإجمالي الدراجات الآلية المخالفة 530 دراجة بـ67%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 144 دراجة بـ18%، والرياض ثالثا، بـ26 دراجة مشكلة نسبة 3%، وجازان رابعا، بإجمالي 15 دراجة مخالفة بـ2%، وحائل خامسا، بإجمالي 14 دراجة مخالفة بـ1.77%، وتساوت الشرقية ونجران سادسا، بإجمالي 13 دراجة مخالفة بـ1.64%، والقصيم سابعا، بإجمالي 9 دراجات مخالفة بـ1.13%.

الأقل مخالفات

حصدت الباحة «صفر» مخالفات للدراجات الآلية، وتساوت عسير والحدود الشمالية والقريات ثانيا، بإجمالي مخالفة وحيدة لكل منها بـ0.12%، والطائف ثالثا، بإجمالي مخالفتين بـ0.25%، وتبوك رابعا، بإجمالي 6 مخالفات بـ0.75%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 7 مخالفات بـ0.88%، والجوف سادسا، بإجمالي 8 مخالفات بـ1%.

دراجات ومخالفات

790 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة

سجل الباحة يخلو من الدراجات المخالفة

دراجات جدة الآلية الأكثر مخالفات

1276 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الدراجات المخالفة بالمناطق:

جدة: 67%

العاصمة المقدسة: 18%

الرياض: 3%

جازان: 2%

حائل: 1.77%

الشرقية ونجران: 1.64%

القصيم: 1.13%

الجوف: 1%

المدينة المنورة: 0.88%

تبوك: 0.75%

الطائف: 0.25%

عسير والحدود الشمالية والقريات: 0.12%

الباحة: 0