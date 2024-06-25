شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين ”قصير الأجل“ لمركبات المسافرين عبر جسر الملك فهد إلكترونياً فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تقديم خدمة تأمين المركبات لفترات قصيرة «3,5، أو 10 أيام» عبر القنوات الإلكترونية، فقد وذلك للمسافرين إلى مملكة البحرين عبر الجسر، اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل حركة المسافرين وتقليل الازدحام عند الكبائن، حيث يمكن للمسافرين الآن الحصول على التأمين اللازم عبر تطبيق جسر الإلكتروني بسهولة ويسر.

وأوضحت المؤسسة أن أسعار التأمين لم تتغير، مضيفة أن أقل تأمين يمكن الحصول عليه من الكبائن هو لمدة ”شهر“.

وحددت 4 خطوات رقمية سهلة لإتمام عملية التأمين، عبر تطبيق جسر الإلكتروني، وهي إضافة المركبات، واختيار تأمين المركبات، وتحديد مدة التأمين ووقت التغطية، والعبور دون توقف. وتأمل المؤسسة أن تسهم هذه الخدمة الجديدة في تحسين تجربة المسافرين وجعلها أكثر سلاسة وراحة.