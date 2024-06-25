شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

وأكدت الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.