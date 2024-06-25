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المملكة تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان

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الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

وأكدت الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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