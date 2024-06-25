شكرا لمتابعة خبر عن “الشؤون البلدية” تمنع أجهزة التاتو والليزر والوخز بالإبر من صالونات الحلاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تواجد أجهزة التاتو والليزر والوخز بالإبر من صالونات الحلاقة.

ووضعت مسودة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية، عدة تحذيرات منها منع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، كما يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء لمحلات المنشآت التجارية التي تكون جزءا من مبنى قائم، وفي حال إضافة نشاط حلاقة الأطفال يجب توفير مقعد حلاقة خاص بالأطفال (ثابت)، أو يتم إضافة قطعة خاصة للأطفال ملحقة بكرسي الحلاقة الأساسي، ويمنع استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي، وفقا لتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.

كما حظرت استخدام المنتجات مجهولة المصدر أو المنتجات التي تحتوي على مواد دوائية، والالتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويمنع تقديم الخدمات المنزلية والخدمة خارج الصالون إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك من (منصة بلدي).